Categoria 1.º e 2.º anos: Externato São Francisco Sales de Gaula, com o postal criado pela aluna Maria Eduarda Teixeira, do 2.º ano de escolaridade.

Categoria 3.º e 4.º anos: Escola EB1/PE do Covão e Vargem, de Câmara de Lobos, com o postal feito pelo aluno Tiago Figueira da Silva, do 4.º ano de escolaridade.

O Presidente da ANP Madeira, Professor Luís Alves, destacou que este passatempo tem como principal objetivo incutir, desde cedo, nas crianças o hábito de participar em concursos, incentivando a imaginação e a criatividade. Além disso, busca proporcionar uma atividade lúdica e de expressão plástica, estimular a sensibilidade estética, promover o envolvimento e a participação da comunidade escolar, e preservar o espírito genuíno da quadra natalícia na elaboração dos postais. Esta iniciativa conta com o apoio de importantes parceiros, incluindo as Lojas Pingo Doce da Madeira, Taco Bell, GESBA e Aw.ro.ra.

Os alunos vencedores receberam como prémios: um voucher para uma refeição no Taco Bell, três convites para o Museu da Banana (GESBA), uma Mini Sessão Fotográfica de Natal – Criança (Aw.ro.ra) e uma prenda surpresa de Natal oferecida pela ANP Madeira. As escolas vencedoras foram igualmente premiadas com um voucher no valor de 50€ em compras nas lojas Pingo Doce.