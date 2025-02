Bom dia!

- No último dia da ‘Funchal Climate Week’, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, ocorrem duas conferências. Às 10h00, ‘Merecer o Futuro I,’ e às 15h00, ‘Merecer o Futuro II’. A sessão de encerramento está prevista para as 17h00, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa.

- Pelas 11h00, na Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz, celebra-se o Dia da Escola, com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

- Está marcada para as 15h00, na Rua dos Estados Unidos da América, loja 156, Nazaré, Funchal, a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Barmen da Madeira.

- Pelas 15h00, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participa na entrega de prémios da final do 9.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, que decorre no Parque Desportivo dos Trabalhadores Dr. Sidónio Fernandes, no Funchal.

- A mostra de cerâmica ‘Bioformismo’, da arquiteta e ceramista Cláudia Teixeira, é inaugurada às 18h00.

- Às 18h30, realiza-se a inauguração da exposição ‘Something raw’, de Tiago Rodrigues, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

- O Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL promove, às 19h00, por ocasião das comemorações do Dia Internacional do Guia-Intérprete, uma mesa-redonda, intitulada ‘O Guia-Intérpretes como Embaixador da Paz’.

- Na FNAC Madeira Shopping, às 19h00, assista ao quarto episódio do podcast ‘Madeira Soundscape’ com Sid Saint, o multi-instrumentista Ricardo Martins. O evento é de entrada livre.