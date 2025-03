A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve presente na exposição fotográfica “25 anos, 25 olhares”. Uma iniciativa do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza no âmbito do 25.º aniversário da Laurissilva da Madeira como Património Mundial Natural pela UNESCO.

Na ocasião, a governante felicitou todos os participantes nesta iniciativa sublinhando o trabalho de todos em prol da defesa da floresta, conforme adianta uma nota divulgada pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente. O mesmo comunicado recorda que o IFCN “tem vindo a realizar um vasto leque de iniciativas de modo a dinamizar e divulgar a importância deste Património Natural de valor inestimável”.

Já Manuel Filipe, presidente do Instituto, explicou que a exposição fotográfica pretende mostrar floresta na perspetiva de 25 pessoas, com diferentes maneiras de olhar e de a sentir, desde ativos da área da conservação da natureza, passando por fotógrafos e amantes da fotografia, até aqueles que usam a floresta unicamente numa perspetiva de bem-estar e lazer e que quiseram se juntar à homenagem deste magnífico legado natural da Madeira e fortalecer o compromisso coletivo para com a sua conservação e uso sustentável.

De referir que os 25 participantes receberam uma peça exclusiva feita de azulejo da autoria de Renato Nóbrega.

A mostra é composta por 25 fotografias distintas, mas todas relacionadas com a Laurissilva, impressas em telas com a dimensão 50x70cm.

Esta exposição está presente no Museu da Eletricidade “Casa da Luz” até ao próximo dia 19 de abril, após o qual irá percorrer outros espaços na Região.