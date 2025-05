Será inaugurada, segunda-feira, dia 26 de maio, na entrada da Câmara Municipal do Porto Moniz, uma exposição temática itinerante sobre os sintomas da esclerose múltipla.

“Sendo esta uma doença degenerativa do foro neurológico, que se manifesta com uma multiplicidade de sintomas, é fundamental que se preste atenção aos mesmos para que o diagnóstico da patologia seja feito o mais precocemente possível”, evidencia a Associação da Madeira de Esclerose Múltipla (AMEM), em comunicado.

A mostra estará patente até 6 de junho no Edifício dos Paços do Concelho do Porto Moniz.

Refira-se que a intervenção na área social que a Associação da Madeira de Esclerose Múltipla tem imprimido em todas as suas atividades, bem como este tipo de sensibilização, “são formas de ajudar e apoiar todos aqueles que veem o peso dum diagnóstico de uma doença silenciosa, muitas vezes desconhecida e recheada de mitos que devem ser esclarecidos e erradicados em definitivo”, aponta a AMEM.