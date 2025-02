O Crescer – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil vai assinalar o Dia Europeu da Terapia da Fala, a 6 de março, com um evento dedicado ao tema ‘Transformar Caminhos: A Terapia da Fala na Saúde e na Educação’. De acordo com um comunicado, esta iniciativa pretende evidenciar o papel fundamental dos terapeutas da fala, realçando a sua importância nas equipas multidisciplinares da saúde e da educação.

“No âmbito das celebrações do Dia Europeu da Terapia da Fala, dia 6 de março, o Crescer promove um evento especial focado no tema deste ano: ‘Potenciar o Ambiente Linguístico das Crianças’. A iniciativa destaca a importância da terapia da fala, bem como o seu papel essencial nas equipas multidisciplinares da saúde e da educação”, pode ler-se na nota enviada às redações.

O evento terá lugar na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, a partir das 15h15, e será dividido em dois momentos principais. O primeiro, com início marcado para as 15h45, será uma palestra dedicada ao tema ‘Potenciar o Ambiente Linguístico das Crianças’, apresentada pela terapeuta da fala Ana Marques, onde serão discutidas estratégias para enriquecer o ambiente linguístico e promover o desenvolvimento comunicativo infantil.

O segundo momento, a partir das 16h30, consistirá num painel interativo intitulado ‘Da Avaliação à Intervenção: A Importância da Terapia da Fala na Educação e na Saúde’, que contará com a participação de Mariana Teixeira (terapeuta da fala), Tânia Fernandes (docente especializada), Lucrécia Abreu (enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica), Carla Veloso (educadora e diretora pedagógica do Colégio do Marítimo) e Joana Xavier (chefe de Divisão de Apoios Técnicos Especializados da DRE) e será moderado por José Luís Nunes (pediatra) e Ana Marques (terapeuta da fala). Esta discussão abordará o papel fundamental dos terapeutas da fala nas equipas multidisciplinares e o impacto da sua intervenção na saúde e na educação.

“O Crescer convida todos os profissionais de saúde, educação, famílias e comunidade em geral a participar neste evento enriquecedor, que pretende sensibilizar para a relevância da terapia da fala”, pode ler-se ainda. A inscrição é gratuita, mas carece de inscrição através do mail: crescer.cadi@gmail.com.