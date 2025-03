Antes do início de cada ano letivo, o estudante frequenta, de forma gratuita, o Módulo de Ambientação Online (MAO), que se destina a melhor integrar os estudantes no modelo pedagógico específico da UAb. Este curso, com a duração de duas semanas, é obrigatório para todos os estudantes que se inscrevem pela 1.ª vez na UAb e que ingressam num curso em regime de elearning.

Toda a informação de que o estudante necessita para efetuar e gerir a sua aprendizagem está integrada na Plataforma da Universidade Aberta, onde acede aos materiais e atividades de aprendizagem, às tarefas pedagógicas a desenvolver, a espaços de comunicação, partilha e construção do conhecimento e avaliação.

“A comunicação com os docentes realiza-se preferencialmente de modo assíncrono, possibilitando uma grande flexibilidade e autonomia, na gestão do processo de aprendizagem. É imprescindível ter acesso regular a um computador com ligação à Internet, de banda larga, a par da sua conta pessoal de email fornecida após validação da matrícula. As contas de email fornecidas pela UAb aos seus estudantes, através da Plataforma Office 365 da Microsoft, têm obrigatoriamente de ser usadas na comunicação oficial com a Universidade, sendo da responsabilidade dos estudantes a consulta frequente das mensagens”, explica uma nota enviada à nossa redação.

O mesmo comunicado destaca que estudar na Universidade Aberta é “exigente: requer motivação, organização e disciplina. Mas tem inúmeras vantagens: sobretudo a possibilidade de gerir o tempo e conciliar os estudos com as obrigações familiares e profissionais”.

“É possível prosseguir os estudos superiores sem que tenha de se deslocar para os grandes centros urbanos. Se a meio do seu curso na UAb tiver de mudar de país, por questões profissionais, por exemplo, não tem de abandonar os estudos. A UAb está acessível em qualquer lugar do mundo, para todos os que falam português, em Portugal, nos países lusófonos, na diáspora portuguesa”, explica.

”Estudar na UAb pode ser uma excelente opção. A possibilidade de estudar não apenas em casa, mas em qualquer lugar desde que disponha de um dispositivo com ligação à Internet, permite que todos possam estudar, gerindo o tempo à sua maneira”, reforça, constatando que “estudar numa universidade presencial é, de facto, mais caro”.

“Estudar numa universidade a distância tem um custo menor dado que não implica gastos com a deslocação ou eventual mudança de residência”, observa.

“É falsa a ideia que muitas pessoas têm de que apenas a modalidade presencial oferece um ensino de qualidade. Da mesma forma que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) avalia os cursos presenciais, todos os cursos da UAb foram acreditados e são continuamente avaliados, o que certifica a sua qualidade”, remata.