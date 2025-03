Teve hoje início, o 2º Fórum do Pão, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, que durante três dias decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal e está integrado na “Semear” - Estratégia alimentar municipal.

Um projeto da autarquia que “é saudável, sustentável e inclusivo, e com parcerias, quer públicas, quer privadas”, como deu nota a presidente da autarquia, na sessão de abertura.

Cristina Pedra, que esteve acompanhada pela vereadora Helena Leal, destacou o sucesso e alcance da “Semear”, reiterando o compromisso da autarquia com a sustentabilidade, educação, inclusão e comércio local, apontando que, no primeiro ano, realizaram-se 255 iniciativas que chegaram a 11.500 pessoas, sendo que o objetivo desta edição é superar os números anteriores.

A presidente da Câmara funchalense também realçou o sucesso do FanLab, mais direcionado para as crianças e que integra a ‘Semear’, já que realizou cerca de 40 ações envolvendo 4.000 crianças e que, através da sensibilização, são “o maior e melhor veículo” para passar a mensagem e alcançar os objetivos que a autarquia pretende.

A autarquia recorda que o II Fórum do Pão, que hoje começou, tem, neste primeiro dia, um Live Cooking e Palestra com o Chef Octávio Freitas. Durante a tarde haverá lugar para a palestra “Reserva de sementes” com Manuel Neto.

Nos três dias do evento decorrerão degustações e mostras de pão, promovidas pela Socipamo e Panidoce e os showcookings da Kitchen Team by Chef Octávio Freitas do The Views Hotels.

No segundo dia, quinta-feira, dia 13, decorrerá a palestra “Do grão ao Pão: História, Tradição e Inovação na Panificação” com Carolina Gonçalves da Insular Produtos Alimentares, S.A., e na sexta-feira, dia 14, Patrícia Miguel, mentora do Projecto BRUTA dinamizará a palesta “Isto não é um Pão” bem como a oficina “A otimização da Mãe. Ciência e adaptação às circunstâncias”.

Simultaneamente estarão a decorrer atividades educativas intituladas “Com as mãos na Massa” dirigidas aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do concelho. As atividades são promovidas pel’ ‘A Biqueira’, e visam sensibilizar para a arte de fazer o pão de forma tradicional, bem como a importância deste alimento nos costumes culturais madeirenses.