MADEIRA Meteorologia
‘Estrada Regional’ termina jornada no Porto Santo (com vídeo)

Lígia Neves

Jornalista

Região
17 Outubro 2025
14:27
Após uma temporada na ilha dourada, a ‘Estrada Regional’ despede-se do Porto Santo.

Não perca o mais recente episódio, que antecede o regresso da rubrica do JM à Madeira. Assista aqui:

Recorde-se que todas as quintas-feiras pode ler as reportagens, na íntegra, na edição impressa do seu Jornal.

