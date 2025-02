Bom dia!

Duas associações de defesa das pessoas com deficiência na Região mostram-se indignadas com o facto de Portugal ainda permitir a esterilização a cidadãos com aquela condição. Filipe Rebelo e Marcial Fernandes denunciam violação de direitos humanos. O tema é complexo e está na ordem de trabalhos da Assembleia da República.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Tirar a Limpo. Vale tudo na campanha? Uso indevido da imagem pode gerar indemnizações.

Saiba também que casal escondia 300 gramas de droga numa imagem de Nossa Senhora e que oito turistas ‘pularam a cerca’. Ignoraram sinalização de acesso proibido, mas foram identificados pela Polícia Florestal. Arriscam multas.

Não perca ainda O que é o amor? Dez figuras públicas falam sobre o sentimento que domina o dia de hoje. Celebrar São Valentim sai caro.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!