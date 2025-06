No dia 5 de julho, o Forum Madeira, convida todos a viverem uma tarde diferente, com aventura, desporto e muita descoberta! Em parceria com a ARCA d’Ajuda, o Forum Madeira recebe, nesse dia, o 1º Troféu de Orientação, uma prova oficial aberta a todos. As inscrições para participar no evento desportivo terminam a 30 de junho.

Dos atletas mais experientes aos simples curiosos que querem experimentar algo novo e diferente, esta é a prova que não só desafia, como vai proporcionar pura diversão. A prova inicia-se no Jardim Suspenso, do Forum Madeira, e percorre os trilhos e caminhos da zona da Ajuda, com percursos adaptados a todos os níveis: iniciantes, famílias, jovens e atletas mais competitivos. O principal requisito é ter espírito aventureiro e vontade de superação.

A prova faz parte do calendário de atividades da Federação Portuguesa de Orientação e da Associação de Orientação da RAM. Ao nível de organização será apresentado um mapa com percursos de distância média para os escalões de competição, assim como, quatro percursos abertos a todos os interessados em experimentar esta modalidade, Branco (Iniciação), Verde (Aberto Fácil), Amarelo (Aberto Médio) e Vermelho (Aberto Difícil).

Agenda para 5 de julho 2025:

13h00 – Abertura do Secretariado no local da prova – Praça Central do Forum Madeira

15h30 – Início da Competição (Sprint)

17h00 – Fim da competição

17h15 – Entrega de prémios

O 1º Troféu de Orientação ARCA d’Ajuda / Forum Madeira é organizado pela Associação Recreativa e Cultura da Ajuda, em colaboração com o Clube Aventura da Madeira em parceria com o Forum Madeira.

A inscrição é gratuita e decorre até 30 de junho, online, disponível nas redes e site do Forum Madeira.