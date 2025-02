Prossegue este sábado, 15 de fevereiro, os Estados Gerais do Partido Socialista dedicados à Área Social, sob o mote ‘Estabilidade e Compromisso’.

Um dos oradores desta manhã, o psiquiatra Daniel Neto, falou antecipadamente aos jornalistas, referindo o muito trabalho que ainda é necessário ser feito na Madeira, inclusive, conforme sustentou, a possibilidade de existir um internamento de psiquiatria num hospital geral.

“Não estou a dizer que as casas de saúde não têm que existir, que devem existir, mas devem existir o internamento também num hospital”, sublinhou Daniel Neto, lamentando que a cultura de emoções não seja tão relevada ainda no ocidente.

Doentes não devem pagar pelo internamento

“Os doentes não devem ter que pagar o seu internamento, e os doentes com ADSE e subsistemas de saúde, do meu conhecimento, continuam a pagar o internamento”, relevou.

“Porque, de certa forma, o acordo que foi feito entre a Secretaria e as Casas de Saúde não inclui os doentes com subsistemas. Temos pessoas que são internadas contra a sua vontade por motivos da sua doença grave, e que têm que pagar o seu internamento, não é justo”, defendeu.

Os Estados Gerais do PS, dedicados à área social, irão começar já com algum atraso. A sala já está composta no hotel Meliã, no Funchal, onde decorre a iniciativa que junta figuras gradas do partido e também da sociedade civil.