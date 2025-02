O psiquiatra Daniel Neto foi o terceiro a intervir nesta manhã de continuação dos Estados Gerais do PS, dedicado à questão da habitação e saúde, mas antes já havia falado aos jornalistas, consultar notícia, aqui.

O médico começou por dissipar qualquer dúvida para, assim, definir um discurso neutro, garantindo que “não tem partido político” e que hoje está aqui, neste evento, na qualidade de crítico.

Daniel Neto referiu que existe “opressão social na Madeira” e que tal é inequívoco, acrescentando que não é assim que se ganha a confiança das pessoas, muito menos é algo saudável.

De resto, já no que concerne à saúde, propriamente dita, há uma coisa que os hospitais não podem fazer: não podem parar um mês para limpar bactérias, referindo que se trata de um trabalho longo e que, no mais, é preciso trabalhar na incidência, eliminando, primeiramente, essa parte.

“Porque é que não sabemos o que vai acontecer no novo hospital?”, questionou. “Como população, temos de ser mais exigentes com as pessoas que nos governam, independentemente do partido!”.

Daniel Neto, terminou, deixando várias provocações ao espetro de Direita política e disse mesmo que a única maneira de alterar o estado de coisas, é mudar o partido que está no poder.

Os Estados Gerais do PS, dedicados à área social, começaram com o discurso de Paulo Cafôfo.

Seguem-se Gonçalo Leite Velho (coordenador dos Estados Gerais), Bruno Martins (arquiteto), Daniel Neto (médico psiquiatra), Eduardo Fernandes (sociólogo), Teresa Ruel (politóloga).