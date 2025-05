Comunicado endereçado à imprensa, releva que “os trabalhadores das várias empresas que operam no Aeroporto da Madeira estão a ser empurrados para uma situação insustentável e vergonhosa. Diariamente, centenas de funcionários são impedidos de estacionar junto ao seu local de trabalho devido à gestão caótica e profundamente desequilibrada dos parques de estacionamento, da responsabilidade da SABA, com a conivência da ANA Aeroportos, gestora da infraestrutura”.

“Não existem avenças disponíveis para os trabalhadores – e não há qualquer previsão de abertura. A resposta da SABA é sempre a mesma: “Não há vagas”. Ao mesmo tempo, os parques estão ocupados maioritariamente por viaturas de empresas de rent-a-car, que parecem ter prioridade absoluta, enquanto os profissionais que fazem o aeroporto funcionar são obrigados a deixar os carros no centro de Santa Cruz e caminhar quilómetros diariamente em horários pouco recomendáveis de madrugada e durante a noite, ou pagar 20 euros por dia – um valor absolutamente incomportável. Pior ainda, mesmo os trabalhadores que conseguiram comprar avenças são frequentemente barrados nas entradas dos parques por estes estarem “lotados”, uma situação que se repete com frequência e para a qual não há qualquer solução à vista.

Esta situação contrasta com o que acontece na generalidade dos aeroportos portugueses e europeus, onde as empresas de rent-a-car operam fora do perímetro aeroportuário, com os seus clientes transportados por shuttles. Esta é uma solução funcional e equilibrada, que protege o espaço e os recursos para quem ali trabalha todos os dias. No Aeroporto da Madeira, a prioridade são os negócios e não as pessoas. A ANA Aeroportos e a SABA têm permitido a ocupação desmedida dos parques pelas rent-a-car, ignorando por completo os trabalhadores”, é exposto.

Os trabalhadores exigem soluções imediatas como “a venda urgente de avenças aos trabalhadores do aeroporto com prioridade absoluta; reorganização do espaço para que as empresas de rent-a-car operem fora do recinto do aeroporto, com transporte via shuttle, como acontece nos restantes aeroportos nacionais; criação de um número mínimo de lugares reservados exclusivamente a funcionários; intervenção firme da ANA Aeroportos para garantir condições dignas de acesso ao local de trabalho”.