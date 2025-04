No dia em que o Jardim Botânico comemora os seus 65 anos de fundação, foi apresentado um novo projeto, desta feita, um mapa digital com várias informações sobre o espaço, nomeadamente ao nível das suas coleções e áreas a visitar.

Com a presença do presidente do Governo Regional, a apresentação da nova aplicação será uma mais-valia para os visitantes que, à entrada, poderão aceder ao mapa através do QR-code disponibilizado.

Este é um investimento de cerca de 40 mil euros a ficar concluído dentro de seis meses, conforme referiu a engenheira agrónoma Sofia Araújo.

Por seu turno, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, adiantou aos jornalistas que no ano passado, mais de 414 mil pessoas visitaram o Jardim Botânico, resultando em quase de 3 milhões de receitas para o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.