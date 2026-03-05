Especialistas abordam cibersegurança numa iniciativa promovida pela Juventude Popular

A Juventude Popular do CDS-PP Madeira vai promover amanhã, dia 6 de março, pelas 19h00, no Auditório da Junta de Freguesia de São Martinho, uma iniciativa sobre cibersegurança e burlas online.

Nuno Perry, especialista em informática e cibersegurança, e José Custódio, inspetor da Polícia Judiciária, serão os principais intervenientes.

A sessão, que contará com a presença do presidente do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues, acontece numa altura em que cidadãos de todas as idades estão cada vez mais expostos a ataques digitais e esquemas fraudulentos que causam prejuízos reais a muitas famílias.

De acordo com a entidade promotora, serão apresentados casos concretos, exemplos práticos e uma abordagem clara sobre como identificar sinais de burla e adotar técnicas de prevenção, reforçando a literacia digital e a proteção da população madeirense perante uma ameaça cada vez mais atual.