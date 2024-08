Nos próximos dias 4, 5 e 6 de setembro, o espaço itinerante Creactivity, criado pela Fundação “La Caixa”, visitará Machico, mais concretamente a Praça do Fórum Machico, entre as 10h00 e as 14h00 e 16h00 as 20h00.

O Creactivity, é uma das atividades impulsionadas pela EduCaixa e está dirigido a grupos escolares do 1º e 2º ciclo, secundária, associações, famílias. Um monitor acompanha os alunos através de um processo de criação, em sessões gratuitas, de 75 minutos por atelier.

Através de um contexto inovador de aprendizagem inspirado no movimento Tinkering do Exploratorium de San Francisco, o Creativity propõe encontrar soluções originais para problemas simples, incentiva as crianças a serem criativas e aprenderem com os erros, potenciando a inovação através da experimentação e o pensamento crítico e criativo.

O espaço permite investigar, lançar desafios concretos, pensar soluções, inspirar-se, compartilhar, colaborar, improvisar, trabalhar em equipa e muito mais.

Para mais informações poderá contactar o número 308 802 699.