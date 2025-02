Escuteiros celebraram dia do fundador no Parque de Santa Catarina

Os escuteiros juntaram-se hoje no Parque de Santa Catarina para celebrar o Dia do Fundador, uma data que assinala o nascimento de Robert Baden-Powell, fundador do movimento escutista. O evento reuniu elementos do Corpo Nacional de Escutas (CNE) e da Associação de Guias de Portugal, que organizaram um conjunto de atividades para marcar a ocasião. Ao todo, estiveram mais de 900 escutas.

Helena Spínola, chefe regional do CNE, destacou a importância do evento, pois hoje (ontem) foi dia do legado que “Baden-Powell nos deixou enquanto fundador do Escutismo. Esta é uma oportunidade para reforçarmos os valores e princípios que guiam o nosso movimento”. As celebrações decorreram em dois momentos distintos. Durante a manhã, cada associação promoveu atividades próprias para os seus elementos. Já na parte da tarde, todos os participantes se reuniram no Parque de Santa Catarina para desenvolver vários jogos e dinâmicas em conjunto.