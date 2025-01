O presidente do Governo Regional reafirmou hoje que as decisões sobre os candidatos às eleições autárquicas só serão tomadas após ter havido uma clarificação da situação regional, mesmo que um cenário de eleições regionais antecipadas deixe pouco tempo entre os dois atos.

”Essa decisão só vai ser tomada depois de clarificarmos a situação regional, porque essa é, neste momento, a prioritária relativamente às autárquicas”, disse Miguel Albuquerque, à margem de uma visita ao Caminho do Pico, no Monte, recentemente alvo de obras de alargamento da via.

Para o chefe do Executivo madeirense, o PSD não pode iniciar o processo de escolha para as autárquicas antes de ficar resolvida a questão do Governo Regional.

”Cada coisa tem uma etapa. E o pior que podia acontecer era iniciarmos um processo, dentro do partido, de escolhas autárquicas antes das Regionais”, afirmou, lembrando que as escolhas para as autárquicas tem sempre de lidar com vários membros do partido.

Já quando questionado sobre se o facto os prazos não ficariam demasiado próximos em caso de eventuais eleições antecipadas para março, Albuquerque assumiu que sim, mas sublinhou que o partido tem de se adaptar ao que existe.

”Para nós tem uma vantagem, uma vez que o PSD, neste momento, tem a maioria das câmaras da Madeira. E isso dá-nos essa vantagem, em termos de ter menos tempo para decidir. Mas temos de adaptar aquilo que existe”, constatou.