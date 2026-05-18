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Escolas primárias falham cortejo da Festa da Cebola no Caniço após “pausa” decidida este ano

    Escolas primárias falham cortejo da Festa da Cebola no Caniço após “pausa” decidida este ano
    Presidente da Junta de Freguesia promete regresso das escolas em 2027.
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
18 Maio 2026
16:29
A Junta de Freguesia do Caniço garante estar a trabalhar para o regresso das escolas primárias ao cortejo da Festa da Cebola em 2027, após ausência este ano.

A ausência das escolas primárias no cortejo alegórico da Festa da Cebola do Caniço gerou polémica nas redes sociais, mas a Junta de Freguesia garante que a decisão resultou de dificuldades sentidas pelos estabelecimentos de ensino na preparação do desfile. Em declarações ao JM, o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, confirmou que as escolas optaram por não participar este ano, numa “pausa” que permitirá reorganizar o apoio dado às instituições. “O cortejo das escolas é sempre um dos pontos mais altos da festa, até porque estamos a falar de cerca de 600 crianças”, salientou o autarca, reconhecendo, contudo, que “nos últimos anos as escolas têm demonstrado alguma dificuldade em preparar a participação”.

Segundo Milton Teixeira, a Junta já está a trabalhar numa nova estratégia de apoio e incentivos para assegurar o regresso das escolas ao desfile em 2027. “Estou convicto de que para o próximo ano irão participar novamente”, afirmou. Apesar da ausência das crianças das escolas primárias, o presidente da Junta considera que o cortejo “correu lindamente” e destacou a participação da Escola 2+3 do Caniço e de vários grupos de dança, que apresentaram coreografias ao longo do desfile e das atuações em palco “lindíssimas”.

Também o infantário da Academia da Fantasia marcou presença, com crianças de tenra idade, enquanto associações e grupos ligados à inclusão social integraram o percurso festivo. A organização apostou ainda numa vertente intergeracional e inclusiva. O cortejo contou com a participação dos séniores do centro de dia Atalaia Living Care, e RASI da Camacha cuja presença foi, segundo o autarca, “uma alegria” para quem assistiu ao desfile nas ruas do Caniço.

Milton Teixeira destacou ainda a participação dos escuteiros, considerando que o evento conseguiu “reinventar-se” perante a ausência das escolas. Embora admita que a participação escolar teria atraído mais famílias ao evento, o presidente da Junta mostrou-se satisfeito com a adesão do público e reforçou que as escolas “são parceiros muito importantes” da freguesia e uma parte essencial da Festa da Cebola.

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