Escolas primárias falham cortejo da Festa da Cebola no Caniço após “pausa” decidida este ano

A ausência das escolas primárias no cortejo alegórico da Festa da Cebola do Caniço gerou polémica nas redes sociais, mas a Junta de Freguesia garante que a decisão resultou de dificuldades sentidas pelos estabelecimentos de ensino na preparação do desfile. Em declarações ao JM, o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, confirmou que as escolas optaram por não participar este ano, numa “pausa” que permitirá reorganizar o apoio dado às instituições. “O cortejo das escolas é sempre um dos pontos mais altos da festa, até porque estamos a falar de cerca de 600 crianças”, salientou o autarca, reconhecendo, contudo, que “nos últimos anos as escolas têm demonstrado alguma dificuldade em preparar a participação”.
Segundo Milton Teixeira, a Junta já está a trabalhar numa nova estratégia de apoio e incentivos para assegurar o regresso das escolas ao desfile em 2027. “Estou convicto de que para o próximo ano irão participar novamente”, afirmou. Apesar da ausência das crianças das escolas primárias, o presidente da Junta considera que o cortejo “correu lindamente” e destacou a participação da Escola 2+3 do Caniço e de vários grupos de dança, que apresentaram coreografias ao longo do desfile e das atuações em palco “lindíssimas”.
Também o infantário da Academia da Fantasia marcou presença, com crianças de tenra idade, enquanto associações e grupos ligados à inclusão social integraram o percurso festivo. A organização apostou ainda numa vertente intergeracional e inclusiva. O cortejo contou com a participação dos séniores do centro de dia Atalaia Living Care, e RASI da Camacha cuja presença foi, segundo o autarca, “uma alegria” para quem assistiu ao desfile nas ruas do Caniço.
Milton Teixeira destacou ainda a participação dos escuteiros, considerando que o evento conseguiu “reinventar-se” perante a ausência das escolas. Embora admita que a participação escolar teria atraído mais famílias ao evento, o presidente da Junta mostrou-se satisfeito com a adesão do público e reforçou que as escolas “são parceiros muito importantes” da freguesia e uma parte essencial da Festa da Cebola.
Este artigo é escrito para todos aqueles que não percebem nada ou quase nada de mecânica automóvel, tão pouco se interessam pelo tema; para aqueles que...
Nas últimas semanas muito se falou sobre a Autonomia da Madeira, a sua conquista histórica e mais um aniversário celebrado oficialmente na Região. Discursos,...
O passado dia 09 de maio não foi um dia qualquer (ou não deveria ter sido, melhor dizendo!), pois celebrou-se o Dia da Europa, um dos cinco símbolos de...
Não é difícil olhar à nossa volta e ver os nossos jovens com cigarros nas mãos, nas ruas, nas festas, nos convívios, uma realidade dos tempos atuais.
As principais Universidades da Europa levaram séculos a afirmar e a consolidar o Seu prestígio.
Com 40 anos de vida, a Universidade da Madeira pode já...
Estávamos a almoçar quando o telemóvel do meu pai tocou. Coisa rara. E eu, preparando-me para entrar em ação caso fosse alguma tentativa de burla, levantei-me...
Cuidar do planeta começa no dia a dia. Não em discursos distantes, mas nas escolhas pequenas que fazemos perto.
Fala-se muito de sustentabilidade. Está...
Os atrasos sucessivos na distribuição postal na Madeira deixaram há muito de poder ser classificados como episódios pontuais. Quem insiste nessa narrativa...
A recente atenção mediática sobre o surto de Hantavírus num navio de cruzeiro expôs uma vulnerabilidade crítica no turismo marítimo. Hoje, mesmo perante...
«Uma árvore sem raízes é apenas um pedaço de madeira»
Marco Pierre White
Em 1981, um jovem cozinheiro quase a completar 20 anos, com quatro anos de aprendizagem...
Neste episódio, contamos com a participação especial de Isabel Baltazar, gestora nacional do programa EPAS (Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu)....
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
A Festa de Nossa Senhora Auxiliadora vai ser assinalada no próximo dia 29 com um grande arraial, conforme anunciou hoje a Escola dos Salesianos do Funchal....
O Presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou hoje esperar que o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, se associe ao Brasil na exploração de terras...
A Junta de Freguesia de São Pedro assinalou o Dia Internacional dos Museus promovendo visitas aos espaços situados na freguesia.
Hoje, decorreram as visitas...
Um homem de 75 anos que tinha sido detido pela Polícia Judiciária (PJ), na cidade da Guarda, por suspeitas de ter violado a irmã, de 71 anos, ficou hoje...
Portugal vai receber 2.321 milhões de euros com a validação do nono pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que foi hoje apresentado...
A Ordem dos Médicos condenou hoje a detenção de dois médicos portugueses pelas autoridades israelitas no âmbito da missão Global Sumud Flotilla e afirmou...
O mundo continua mal preparado para enfrentar uma nova pandemia, indica um relatório divulgado hoje pelo Conselho de Monitorização da Preparação Global...
Os Estados Unidos anunciaram hoje o reforço das medidas de precaução para evitar a propagação de ébola, através da implementação de controlos sanitários...
A Câmara Municipal do Porto Moniz reagiu esta tarde com “surpresa e expetativa” às declarações do secretário regional de Equipamento e Infraestruturas...
A Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira – VENECOM desmentiu, esta tarde em comunicado, os rumores que têm circulado nas redes...