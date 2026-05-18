Escolas primárias falham cortejo da Festa da Cebola no Caniço após “pausa” decidida este ano

A Junta de Freguesia do Caniço garante estar a trabalhar para o regresso das escolas primárias ao cortejo da Festa da Cebola em 2027, após ausência este ano.

A ausência das escolas primárias no cortejo alegórico da Festa da Cebola do Caniço gerou polémica nas redes sociais, mas a Junta de Freguesia garante que a decisão resultou de dificuldades sentidas pelos estabelecimentos de ensino na preparação do desfile. Em declarações ao JM, o presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, confirmou que as escolas optaram por não participar este ano, numa “pausa” que permitirá reorganizar o apoio dado às instituições. “O cortejo das escolas é sempre um dos pontos mais altos da festa, até porque estamos a falar de cerca de 600 crianças”, salientou o autarca, reconhecendo, contudo, que “nos últimos anos as escolas têm demonstrado alguma dificuldade em preparar a participação”.

Segundo Milton Teixeira, a Junta já está a trabalhar numa nova estratégia de apoio e incentivos para assegurar o regresso das escolas ao desfile em 2027. “Estou convicto de que para o próximo ano irão participar novamente”, afirmou. Apesar da ausência das crianças das escolas primárias, o presidente da Junta considera que o cortejo “correu lindamente” e destacou a participação da Escola 2+3 do Caniço e de vários grupos de dança, que apresentaram coreografias ao longo do desfile e das atuações em palco “lindíssimas”.

Também o infantário da Academia da Fantasia marcou presença, com crianças de tenra idade, enquanto associações e grupos ligados à inclusão social integraram o percurso festivo. A organização apostou ainda numa vertente intergeracional e inclusiva. O cortejo contou com a participação dos séniores do centro de dia Atalaia Living Care, e RASI da Camacha cuja presença foi, segundo o autarca, “uma alegria” para quem assistiu ao desfile nas ruas do Caniço.

Milton Teixeira destacou ainda a participação dos escuteiros, considerando que o evento conseguiu “reinventar-se” perante a ausência das escolas. Embora admita que a participação escolar teria atraído mais famílias ao evento, o presidente da Junta mostrou-se satisfeito com a adesão do público e reforçou que as escolas “são parceiros muito importantes” da freguesia e uma parte essencial da Festa da Cebola.