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Homem atropelado junto à Sé do Funchal sofreu ferimentos traumáticos

    Homem atropelado junto à Sé do Funchal sofreu ferimentos traumáticos
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Maio 2026
16:48

Um homem, de 66 anos, foi hospitalizado esta segunda-feira na sequência de um atropelamento ocorrido na Rua da Alfândega, no Funchal, junto à Sé, durante esta tarde. Segundo apurou o Jornal, a vítima seguia a pé quando foi colhida por um veículo ligeiro de passageiros, tendo sofrido ferimentos traumáticos. O alerta mobilizou uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestou assistência no local e transportou posteriormente o homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com fonte hospitalar, a vítima deu entrada no serviço de urgência com vários traumatismos, permanecendo em observação clínica e internada para avaliação do seu estado de saúde. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência e a investigar as circunstâncias do acidente.

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