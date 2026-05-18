Homem atropelado junto à Sé do Funchal sofreu ferimentos traumáticos

Um homem, de 66 anos, foi hospitalizado esta segunda-feira na sequência de um atropelamento ocorrido na Rua da Alfândega, no Funchal, junto à Sé, durante esta tarde. Segundo apurou o Jornal, a vítima seguia a pé quando foi colhida por um veículo ligeiro de passageiros, tendo sofrido ferimentos traumáticos. O alerta mobilizou uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestou assistência no local e transportou posteriormente o homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
De acordo com fonte hospitalar, a vítima deu entrada no serviço de urgência com vários traumatismos, permanecendo em observação clínica e internada para avaliação do seu estado de saúde. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência e a investigar as circunstâncias do acidente.
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