MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Choque na rotunda do Anjo condiciona trânsito na Estrada Monumental (com foto)

    Choque na rotunda do Anjo condiciona trânsito na Estrada Monumental (com foto)
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Maio 2026
18:12

Um choque entre um veículo ligeiro de passageiros e um autocarro provocou fortes constrangimentos na circulação automóvel, durante a tarde desta segunda-feira, na rotunda ASSICOM, em São Martinho, mais conhecida como rotunda do Anjo.

Apesar do aparato do acidente, não houve registo de feridos, apurou o JM. Ainda assim, o embate obrigou a um abrandamento significativo do trânsito naquela zona, sobretudo para os condutores que circulavam na Estrada Monumental, onde se formaram longas filas de viaturas. A situação acabou por causar atrasos e alguma dificuldade no escoamento do tráfego.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Acha que Portugal não devia participar na Eurovisão, em protesto pela presença de Israel?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas