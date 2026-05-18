Associação Ramifica promove mobilidade Erasmus+ na Madeira dedicada aos desportos ao ar livre

A Associação Ramifica foi a entidade responsável pela organização e acolhimento, na Madeira, de uma mobilidade internacional do programa VET Erasmus+, que decorreu entre 4 e 17 de maio e envolveu alunos e um professor do Kerry College, da Irlanda. Esta vertente do Erasmus+ é dedicada ao Ensino e Formação Profissional, promovendo experiências internacionais de aprendizagem para estudantes e docentes.

Durante duas semanas, a associação coordenou um programa centrado no contacto com diferentes realidades ligadas aos desportos ao ar livre, natureza, segurança e socorro, proporcionando aos participantes uma experiência prática e diversificada na Região Autónoma da Madeira. Os participantes frequentam o curso Advanced Outdoor Activity Instructor (QQI Level 6), orientado para a formação de monitores e treinadores de atividades ao ar livre. Ao longo da estadia, tiveram oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido por jovens, técnicos e entidades regionais numa realidade marcada pela ligação entre montanha, mar e atividade física.