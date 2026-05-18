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Associação Ramifica promove mobilidade Erasmus+ na Madeira dedicada aos desportos ao ar livre

    Associação Ramifica promove mobilidade Erasmus+ na Madeira dedicada aos desportos ao ar livre
    Alunos e um professor do Kerry College, da Irlanda, fizeram formação de monitores e treinadores de atividades ao ar livre. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
18 Maio 2026
17:00

A Associação Ramifica foi a entidade responsável pela organização e acolhimento, na Madeira, de uma mobilidade internacional do programa VET Erasmus+, que decorreu entre 4 e 17 de maio e envolveu alunos e um professor do Kerry College, da Irlanda. Esta vertente do Erasmus+ é dedicada ao Ensino e Formação Profissional, promovendo experiências internacionais de aprendizagem para estudantes e docentes.

Durante duas semanas, a associação coordenou um programa centrado no contacto com diferentes realidades ligadas aos desportos ao ar livre, natureza, segurança e socorro, proporcionando aos participantes uma experiência prática e diversificada na Região Autónoma da Madeira. Os participantes frequentam o curso Advanced Outdoor Activity Instructor (QQI Level 6), orientado para a formação de monitores e treinadores de atividades ao ar livre. Ao longo da estadia, tiveram oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido por jovens, técnicos e entidades regionais numa realidade marcada pela ligação entre montanha, mar e atividade física.

  • Grupo participou em várias atividades ao ar livre.
    Grupo participou em várias atividades ao ar livre. DR

O programa integrou diversas atividades em parceria com entidades regionais. O Clube Naval do Funchal promoveu sessões de canoagem, vela e stand-up paddle, enquanto a Full Experience dinamizou atividades de canyoning. A escalada contou com o acompanhamento da Harmony in Nature, a bicicleta de montanha foi orientada pela Lizard Cycles e as caminhadas ficaram a cargo da Associação Caminho Real.

A mobilidade incluiu ainda visitas aos SANAS Madeira e à Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, permitindo aos participantes conhecer métodos de prevenção, segurança e primeiros socorros aplicados a contextos náuticos e desportivos.

A iniciativa possibilitou o reforço de competências técnicas, a partilha de experiências entre a Irlanda e a Madeira e destacou a importância da cooperação internacional e da aprendizagem em contexto real.

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