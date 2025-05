Teve hoje início o ESCOLartes 2025, uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística que reúne, em simbiose artística, o teatro, a música, a dança e a multimédia, envolvendo 368 alunos de várias escolas do ensino básico e secundário. O evento decorre hoje e amanhã no Auditório do Centro de Congressos da Madeira e mostra ao público o talento de centenas de alunos.

Também hoje, apresentaram-se as escolas EB1/PE do Lombo dos Canhas, EB1/PE/C da Ribeira Brava, EB1/PE/C da Ponta do Sol, EB1/PE da Serra de Água, EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo, EB1/PE da Tabua, EB1/PE do Campanário, EB1/PE da Corujeira e o Centro Social e Paroquial de São Bento - Centro de dia do Campanário, apresentam o conto “A Maior Flor do Mundo”, com a participação de 179 crianças.

Sendo a Literatura o lugar para impossível, Saramago narra como seria, se tivesse o poder de fazer o impossível, “a melhor história de todos os tempos”. Mas como ninguém alguma vez teve ou terá esse poder, esta pequena história acompanha um menino que foi capaz de fazer algo maior do que o seu tamanho.