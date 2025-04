A escola B1 PE do Monte está a receber 32 professores de vários países da Europa no âmbito de uma LTTA (Learning, Teaching and Training Activity) integrada no projeto europeu Wonder Learning-Digital Natives, financiado pela União Europeia.

O encontro decorre até 27 de abril e teve início a 23 e tem como principal objetivo a seleção das 25 melhores práticas educativas em áreas-chave como Educação Especial, Artes, Sustentabilidade e Tecnologia.

Durante a sessão de abertura, foram apresentadas, em contexto real, práticas pedagógicas exemplares, com o propósito de melhorar as aprendizagens dos alunos através da implementação de metodologias inovadoras e inclusivas.

Marina Silva, em representação da Secretaria Regional de Educação e dos projetos Erasmus a nível regional, esteve presente na abertura, reforçando a importância da colaboração europeia na promoção de uma educação de qualidade.

Para além das sessões na escola, os participantes realizaram visitas de estudo a instituições de referência. Destacaram-se a visita à Direção de Acessibilidades e Ajudas Técnicas (DAAT), reconhecida como um exemplo de excelência na área da Educação Especial, e à empresa ACIN, um caso de sucesso na área das tecnologias avançadas e inserção no mercado de trabalho.

“Esta semana repleta de atividades educativas demonstrou o forte compromisso da Escola B1 PE do Monte e dos seus parceiros europeus na promoção de uma educação de excelência — inovadora, inclusiva e orientada para os desafios do futuro”, diz uma nota sobre a iniciativa.