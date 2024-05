Escola da Torre recebeu grupo espanhol de aprendentes adultos

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, através dos cursos EFA, recebeu no âmbito do Projeto ERASMUS + KA121 Adultos, um grupo de aprendentes adultos, com a média de idades de 45 anos e em situação vulnerável. Estes adultos frequentam diferentes programas de estudo, como o Ensino Básico, ensino do espanhol para estrangeiros e a Aprendizagem para o Desenvolvimento Pessoal (Língua Inglesa), do CEPA D. Juan I de Alcalá de Henares (Espanha).

Os principais objetivos desta mobilidade foi de fornecer aos aprendentes adultos a oportunidade de beneficiar de uma aprendizagem inovadora organizada e as atividades propostas centraram-se nas competências essenciais dos aprendentes adultos e nas dimensões de inclusão e diversidade, digital, de sustentabilidade ambiental e de participação do programa.

Entre os dias 22 e 26 de abril, os participantes espanhóis participaram num conjunto de atividades juntamente com os formandos dos cursos EFA da EBTorre. Do extenso programa destaca-se a participação em atividades letivas e não letivas, como as comemorações dos 50 anos do 25 de abril e dos 30 anos da EBTorre, a receção na Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a atividade de cabotagem e a realização de uma levada.

Foi uma semana bastante enriquecedora para todos os envolvidos, cheia de aprendizagens, com espírito europeu e com grande camaradagem.