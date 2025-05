A EB1/PE/Creche da Ponta do Sol recebeu, no dia 30 de abril, a visita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), numa iniciativa integrada na campanha do “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”. O momento alto da visita foi a criação de um Laço Azul Humano, símbolo de união e compromisso da comunidade educativa na defesa dos direitos das crianças.

Num ambiente repleto de emoção e solidariedade, alunos, professores e assistentes operacionais vestiram-se de azul e acolheram calorosamente os representantes da CPCJ, com abraços e sorrisos. A cor azul das t-shirts usadas na atividade remete para os hematomas que, infelizmente, ainda hoje marcam muitas infâncias — um lembrete visual poderoso da necessidade urgente de proteger e cuidar das crianças.

A direção da escola sublinhou a importância desta causa, recordando que a infância deve ser um tempo de sonhos, criatividade e segurança. “É na infância que se colecionam risos soltos, desenhos tortos e noites tranquilas ao lado de um ursinho de peluche. É um tempo para brincar com o futuro — nunca para desistir dele”, afirmou a escola em mensagem partilhada com a comunidade.

A EB1/PE/Creche da Ponta do Sol associa-se anualmente à campanha, reforçando o seu compromisso com a promoção de um ambiente seguro, afetuoso e respeitador para todas as crianças. Como foi destacado neste dia tão especial: “As crianças são o que lhes damos — AMOR.”