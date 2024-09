Escola da Levada vai estar em aulas e em obras

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia pediu hoje compreensão para as obras que vão decorrer durante o ano letivo 2024/25 na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Levada), no Funchal.



Segundo Jorge Carvalho, que esta tarde participou na receção aos alunos do 5.º ano, vão ser 18 meses de obras para total renovação.



A obra está avaliada em seis milhões de euros.