No âmbito do projeto de Cidadania e Desenvolvimento, a turma B, do 10.º ano, da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, dinamizou, no dia vinte e três de abril, um Encontro Intergeracional no Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente.

Os alunos idealizaram e prepararam atividades lúdicas e recreativas apropriadas à participação de todos os idosos.

A dinamização de diferentes jogos, organizados em estações, proporcionaram momentos de salutar convívio, diversão e partilha entre gerações.