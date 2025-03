De 10 a 14 de março, a Escola do Covão e Vargem acolheu um grupo de professores e formadores no âmbito do projeto Erasmus+ “Engaging Escape Games for Environmental Awareness”, Projeto no. 2023-2-PL01-KA210-SCH-000178453, uma iniciativa que promove a cooperação internacional na educação e o intercâmbio de boas práticas entre diferentes países, nomeadamente Polónia, Turquia e Portugal.

“Este projeto tem como foco a preservação ambiental, a conservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do planeta.

Como parte das atividades, foram desenvolvidos 12 jogos do tipo escape game, abordando temas ambientais fundamentais como Sustentabilidade da água, energias renováveis, purificação e limpeza das águas, vida sustentável, proteção dos oceanos, energias renováveis, agricultura biológica, pegada ecológica, desflorestação, alterações climáticas, aquecimento global e subida do nível do mar. Todos os jogos foram testados e avaliados por 20 professores e, após esta fase de beta-avaliação, os jogos aprovados serão aplicados a um público mais amplo, envolvendo mais de 1.000 alunos e 200 professores”, diz nota de imprensa.