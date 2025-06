No âmbito de uma mobilidade de grupo, nove formandos e três docentes da referida escola visitaram uma instituição de ensino de adultos na cidade de Aliaga, na região de Izmir.

As escolas estão a cooperar no âmbito do ensino de adultos e os alunos participaram em aulas de pintura, escultura, ourivesaria, costura e cabeleireiro, entre outras. As instituições irão partilhar práticas e técnicas de aprendizagem com vista à formação de adultos. O intercâmbio visa também o conhecimento da cultura, da língua e da história da Turquia.

O coordenador Erasmus+ da escola, Marco Melo, referiu que estas parcerias se enquadram no processo de internacionalização da escola e que permitiram, no último ano, receber escolas de Espanha, Itália, Polónia, Finlândia, Eslovénia, Croácia e Turquia.