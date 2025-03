Vinte e três docentes da Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Manuel da Silva Leça (antiga Ladeira e Lamaceiros), na Calheta, participaram em 23 mobilidades em 18 meses, no âmbito do projeto KA122 ‘Educar na Multiculturalidade! Os desafios da inclusão’, iniciado a 1 de outubro de 2023 e terminado a 31 de março deste ano, ao abrigo do programa Erasmus +.

Num comunicado enviado ao JM, o estabelecimento de ensino elucida que este projeto “pretendeu dotar docentes e não docentes de ferramentas atuais para a sua prática profissional, assim como dar a conhecer diferentes sistemas de ensino, especificamente no que concerne às metodologias e dinâmicas relacionadas com a aprendizagem no exterior, sustentabilidade, diversidade e inclusão, trabalho colaborativo e a dinamização de ateliês”. Refira-se que, desde 2019, a instituição tem vindo a reforçar a sua presença na Europa, ampliando a sua rede de contactos, favorecendo a dimensão europeia e potencializando a aquisição de novas competências ao pessoal docente e não docente.

“Os resultados têm sido muito positivos, uma vez que os participantes melhoraram, substancialmente, as suas competências e fortaleceram as suas aptidões para trabalhar em equipa”, realça a escola. Mais indica que já está a implementar algumas das metodologias adquiridas aquando das mobilidades. “Todos, sem exceção, referiram que a experiência Erasmus + foi muito gratificante e enriquecedora. As temáticas do projeto foram alcançadas com sucesso”, sustenta.