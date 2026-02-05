MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Equipa da EEM está em Pombal a ajudar na reparação da rede elétrica

    Equipa da EEM está em Pombal a ajudar na reparação da rede elétrica
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
05 Fevereiro 2026
14:29

Um grupo de 12 técnicos da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) está desde ontem no distrito de Leiria a auxiliar nos trabalhos de reparação da rede elétrica devastada pelo temporal Kristin.

Estão divididos em três equipas, uma de Media Tensão e duas de Baixa Tensão a trabalhar no concelho de Pombal, no distrito de Leiria, zona muito afetada. As equipas estão integradas na operação geral de recuperação de emergência das estruturas do distrito de Leiria.

Em comunicado, Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas agradece e enaltece “a disponibilidade destes profissionais, que desde a primeira hora se mostraram disponíveis para integrar estas equipas de emergência, realçando também a eficácia de toda a logística organizada pela EEM, para colocar estes profissionais em Leiria”.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas