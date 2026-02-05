Equipa da EEM está em Pombal a ajudar na reparação da rede elétrica

Um grupo de 12 técnicos da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) está desde ontem no distrito de Leiria a auxiliar nos trabalhos de reparação da rede elétrica devastada pelo temporal Kristin.

Estão divididos em três equipas, uma de Media Tensão e duas de Baixa Tensão a trabalhar no concelho de Pombal, no distrito de Leiria, zona muito afetada. As equipas estão integradas na operação geral de recuperação de emergência das estruturas do distrito de Leiria.

Em comunicado, Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas agradece e enaltece “a disponibilidade destes profissionais, que desde a primeira hora se mostraram disponíveis para integrar estas equipas de emergência, realçando também a eficácia de toda a logística organizada pela EEM, para colocar estes profissionais em Leiria”.