A época balnear em Câmara de Lobos abriu este sábado e prolonga-se até meados de setembro. As piscinas das Salinas e a praia do Vigário, zonas balneares contíguas à emblemática baía de Câmara de Lobos, vão funcionar todos os dias da semana entre as 10 e as 19 horas com a presença de nadadores-salvadores.

A informação foi avançada pelo presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, órgão a quem cabe a gestão dos dois acessos ao mar. Isto ao abrigo de um contrato-programa com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, através do qual, a Autarquia disponibiliza os recursos necessários à garantia das condições de segurança dos utentes.

Depois dos trabalhos de limpeza, reparação e pintura o complexo balnear das Salinas com capacidade para cerca de 200 pessoas, disponibiliza duas piscinas, sendo uma para crianças, dispondo de duches exteriores, guarda-sóis fixos, posto médico, balneários e instalações sanitárias.

Já a praia do Vigário foi objeto de trabalhos de reparação e instalação de duches exteriores, instalações sanitárias, guarda-sóis e de um passadiço de madeira para conferir mais segurança e conforto no acesso ao mar. Apenas o lado nascente desta zona balnear, que oferece um amplo solário, é considerada praia vigiada com a presença de nadadores-salvadores.

Segundo Celso Bettencourt, a vistoria da autoridade marítima aconteceu ontem e ambas as zonas balneares receberam o edital de praia vigiada, “o que confere a implementação das adequadas condições de segurança a todos os veraneantes.”