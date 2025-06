Encontro Fora da Caixa realiza-se dia 27 no Savoy Palace

O próximo Encontro Fora da Caixa, promovido pela Caixa Geral de Depósitos, realiza-se no próximo dia 27, às 15h00, no Savoy Palace, no Funchal, sob o tema: Madeira: Perspetivas do Próximo Ciclo Político e Económico.

De acordo com um comunicado da CGD, este evento, cuja sessão de abertura será feita pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, “reunirá protagonistas de relevo da vida política, económica e académica portuguesa, numa tarde de reflexão sobre os desafios e oportunidades que se colocam à Madeira e ao país”.

Os Encontros Fora da Caixa têm como principais objetivos fomentar o diálogo e a reflexão sobre temas cruciais da atualidade, bem como promover a partilha de conhecimento e experiências entre os participantes.

As sessões abordam uma variedade de assuntos relevantes – da economia e inovação à sustentabilidade e cultura – ajustados às especificidades de cada região mas sempre focados em matérias de interesse estratégico para o futuro do país.

Além de dinamizar debates sobre desafios, casos de sucesso e oportunidades de desenvolvimento, esta iniciativa procura também reforçar a proximidade institucional da Caixa, aproximando a instituição das comunidades e sublinhando o seu papel enquanto parceiro ativo no progresso local e nacional.

A Caixa Geral de Depósitos iniciou, em março de 2017, os ‘Encontros Fora da Caixa’, um ciclo de conferências itinerantes presidido pela sua Comissão Executiva. Desde então, têm percorrido todos os distritos de Portugal Continental, Madeira e Açores, levando a cada localidade temas de interesse nacional e de relevância regional. Ao longo destes anos já se realizaram mais de 80 edições em todo o país, consolidando o sucesso e a continuidade deste projeto de proximidade com as comunidades.

Esta é a 3ª edição que se realiza na Madeira. A primeira foi em 2017 e a segunda em 2022. Em cada Encontro Fora da Caixa, a Caixa envolve ativamente as comunidades locais, reforçando o relacionamento institucional com o público de cada região. Esta fórmula permite à CGD partilhar informação e ouvir de perto as necessidades locais, estreitando laços com as populações e demonstrando o compromisso do banco com o desenvolvimento das economias regionais.

Programa:

15h00 – A Madeira e o Futuro: Perspetiva Económica e Social- Intervenção de Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira

15h15 – Desafios numa Nova EraIntervenção de Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos

15h45 – Programa da Rádio Renascença: “Conversa de Eleição”- Com moderação da jornalista Filipa Ribeiro, e participação de:

16h30 – Portugal, Europa e o Mundo em 2025 Conversa entre o jornalista José Pedro Frazão e Raquel Vaz Pinto, Investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-NOVA)

17h00 – Perspetivas Empresariais: Oportunidades e Desafios no Novo Ciclo Painel com a Moderação do jornalista José Pedro Frazão com a participação de:

17h45 – Encerramento artístico Nicolau Santos & Manuel Lourenço – Jazz & Poetry Ensemble