Encontro de Universitários lança acesso especial para jovens do Porto Santo

A quarta edição do Encontro de Universitários Madeirenses (EUMA) realiza-se nos dias 8 e 9 de agosto, com a novidade de que será lançado um bilhete especial para os jovens do Porto Santo, que inclui participação no evento, viagem de barco e alojamento no Funchal, ao custo de 20 euros.

Promovido pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC), o EUMA anuncia dois dias de formação, networking e convívio entre jovens da Região Autónoma da Madeira e afirma-se como um dos maiores encontros científicos da região, reunindo dezenas de participantes num ambiente enriquecedor e dinâmico.

Este evento é dirigido a jovens do ensino secundário, do ensino superior e a quem está prestes a entrar no mercado de trabalho, procurando criar oportunidades de aprendizagem e de crescimento pessoal e profissional.

Com o bilhete criado para os jovens do Porto Santo, a organização pretende “garantir a igualdade de oportunidades, ao promover a inclusão dos jovens porto-santenses que, frequentemente, enfrentam maiores dificuldades no acesso a este tipo de eventos”.

Sob o mote ‘A mudança começa em ti’, o EUMA desafia os participantes a tomarem iniciativa na construção do seu futuro, apostando no autoconhecimento e no desenvolvimento de competências.

Adianta a organização que “a programação será marcada por momentos de partilha, aprendizagem e crescimento, com convidados de referência, atividades interativas e muito convívio”.

A fase de ‘early tickets’ já está a decorrer, com bilhetes a preço reduzido para todos os jovens interessados. A expectativa da organização é atingir os 100 participantes nesta edição e reforçar o impacto positivo do evento no percurso académico e profissional dos jovens madeirenses.

Mais informações e bilhetes disponíveis no Instagram do EUMA e no site oficial da AJMC.