É já hoje que se inicia o programa da edição de 2025 do Festival do Atlântico, evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional de Turismo, e que se prolongará até ao dia 29 de junho.

O evento começa pelas 16 horas, com a abertura do mercadinho ‘Sunset de Verão’ na Praça do Povo. No local estão 13 ‘casinhas’ que funcionarão de quinta a domingo, sempre a partir das 16 horas, encerrando às 00 horas (quintas-feiras e domingos) ou à 1 hora (sextas-feiras e sábados).

Uma vez mais, o Festival do Atlântico tem como um dos pontos altos do programa o Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira. A abrir o evento, este sábado, pelas 22h30, a empresa Fully Fused Fireworks, a representar o Reino Unido, apresenta o espetáculo “The Power of Dreams”.

Recorde-se que o objetivo deste concurso é alcançar o “Troféu do Atlântico”, atribuído por um júri, assim como o “Troféu Madeira Tão Tua”, escolhido pelo público. Esta votação pode ser feita através de tômbolas colocadas no centro comercial Plaza Madeira, e no Posto de Informação Turística da Direção Regional do Turismo, na Avenida Arriaga, e na noite de cada espetáculo, no Cais do Funchal. Os resultados do Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira serão conhecidos no dia 28 de junho.

Ainda na noite desta sexta-feira (23 horas), e integrado também no programa do Festival do Atlântico, a empresa Macedo’s Pirotecnica apresenta em Machico o espetáculo pirotécnico “LEGACY – A Arte de Construir Futuros”, para abrilhantar Mercado Quinhentista.

Em termos de concertos, hoje, no âmbito do Sunset de Verão, haverá, às 19 horas, um Concerto de Francisco Lopes Trio, seguindo-se o DJ Waga, entre as 20h15 e as 22h15. Na noite de amanhã, a música continua com os “The Walking Groves”, às 19 horas e a atuação do DJ Luís Gonçalves & Dr. Conga entre as 20h15 e as 21h15.

Já na Fortaleza do Pico, o destaque deste sábado vai para o arranque da segunda edição da “Ópera no Pico”, evento da responsabilidade da Direção Regional da Cultura, com direção artística e produção da Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy, e que prevê a realização de quatro espetáculos durante o corrente mês de junho, sempre ao sábado, às 21 horas. O primeiro deste ciclo tem como tema “Música e Dança ao Luar”, privilegiando árias famosas e ballet clássico, com Cláudia Sousa e Alberto Sousa, acompanhados por músicos de excelência e os bailarinos da Escola de Dança do Funchal.

Na nota de imprensa enviada às redações, o secretário regional, Eduardo Jesus, deixou um convite à população para participar nesta “celebração da cultura madeirense, da arte e das pessoas da ilha. É um convite para que pessoas de todo o mundo conheçam a beleza da Madeira no início do Verão e tudo aquilo que a Região tem para oferecer”.