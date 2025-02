A North Gardens é uma empresa de jardinagem que trabalha em toda a ilha da Madeira e que faturou, em 2024, mais de um milhão de euros.

A empresa tem clientes regionais e estrangeiros e opera em áreas como “a arquitetura paisagística, acompanhamento de espécies, programação e instalação de sistemas de regas, limpeza de terrenos, ou seja, tudo o que tenha a ver com o sistema de jardinagem”, de acordo com a North Gardens.

A North Gardens abriu portas em 2017 e o espaço físico que atualmente ocupa fica localizado no Rosário, em São Vicente. Estas instalações existem há dois anos. Hoje, tem 16 funcionários, três dos quais trabalham nas instalações e os restantes nos serviços no exterior.

O presidente do Governo Regional visitou hoje esta empresa, no âmbito do roteiro da Economia que está a promover.

Miguel Albuquerque destacou como esta empresa no Norte se tem “consolidado no mercado”, fazendo um crescimento “ponderado”.

“É muito interesse e importante termos empresas que correspondem às necessidades dos novos residentes e madeirenses”, disse.