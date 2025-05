Empreendedorismo: Congresso realizado no Funchal teve sequência no Brasil

O investigador madeirense Jacinto Jardim participou no início deste mês, no Brasil, em Sergipe, no âmbito do projeto ‘Construindo Pontes com os municípios empreendedores’, dando assim sequência a um convite que lhe foi endereçado, no Funchal, pelo senador Laércio Oliveira.

Foi no encerramento do I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo, realizado no ano passado, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, numa organização conjunta da Câmara Municipal do Funchal e da Universidade Aberta.

Jacinto Jardim integrou uma comitiva que visitou alguns municípios locais com projetos de empreendedorismo e empoderamento das respetivas populações. O professor universitário falou então “sobre resiliência, sonho e protagonismo, incentivando os jovens a acreditarem em seus projetos como pontes para o futuro”, conforme noticiou o Aracaju Magazine.

No final da visita, de acordo com a mesma notícia, o professor Jacinto Jardim fez questão de destacar a visão estratégica do Senador Laércio Oliveira patenteada durante o Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo, no Funchal.

Lembrou, então, o desafio que lhe foi feito pelo político brasileiro em 2024: “Eu quero isto no meu Estado de Sergipe”, segundo noticiou também o JM na altura.

“A decisão do Senador de trazer o Congresso para Aracaju demonstra um compromisso genuíno com a transformação educacional e com o fortalecimento dos ecossistemas locais de inovação”, afirmou Jacinto Jardim.

O projeto ‘Construindo Pontes com os municípios empreendedores’ é uma antecipação do IV Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (CiEECi), que será realizado entre os dias 16 e 18 de outubro de 2025, em Aracaju/SE, reunindo educadores, gestores públicos, empreendedores e estudiosos de vários países para discutir e compartilhar experiências sobre educação empreendedora, cidadania global e inovação social.