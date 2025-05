Emoção no Aeroporto na homenagem sentida a bombeiro falecido (com vídeo)

A equipa B dos Bombeiros do Aeroporto não conseguiu estar presente no último adeus a Marco Ferreira, mas prestaram-lhe uma emotiva homenagem na entrada do quartel na pista do Aeroporto da Madeira.

A morte súbita de Marco Ferreira, bombeiro profissional e uma das vozes mais respeitadas entre os “soldados da paz” da Madeira, ocorrida no passado sábado, continua a gerar profunda consternação no seio da comunidade de socorro regional.

Esta quinta-feira, o corpo de Marco Ferreira foi cremado no cemitério de São Martinho, numa cerimónia marcada pela dor e pelo respeito, onde marcaram presença familiares, amigos e representantes de várias corporações de bombeiros da Região.

Entre as homenagens mais sentidas esteve a da equipa dos Bombeiros Profissionais do Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo, onde Marco Ferreira prestava serviço. Com a ajuda do “Madeira Airport Spotting”, pode assistir à bonita homenagem prestada pelos colegas.