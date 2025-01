A encerrar o VI Congresso Nacional do JPP, Élvio sousa enumerou dez medidas a concretizar se for governo, apontando que, a nível da habitação tem planos para a construção de 500 habitações por ano.

Mas, antes, começou por afirmar que “planear o futuro da Região passa inquestionavelmente por preparar o futuro do JPP, como uma forte e credível alternativa para liderar os destinos da Região”.

Considerando que a culpa da crise politica é do PSD, o secretário geral lembrou os casos na Justiça que envolvem os governantes com suspeitas de corrupção.

“Ao fim de 48 anos de governo de um mesmo partido, há uma necessidade imperiosa de preparar um novo e arejado governo com homens e mulheres do Povo. Homens e mulheres que conhecem e sentem os mesmos problemas que enfrentam as famílias. Homens e mulheres com experiência, competência técnica e com a responsabilidade de gerir o dinheiro dos madeirenses de forma honesta. Já estamos fartos de casos de corrupção, de negociatas, de promessas não cumpridas. São necessárias soluções para melhorar a vida das famílias e das empresas.

É necessário um governo mais realista, mais popular e basista, mais transparente, mais presente no dia-a-dia das pessoas, mais próximo do seu povo”, afirmou.

Defendeu um Governo que avance “a todo o custo com mais habitação, que baixe os preços das casas nivelando-os de acordo com os ordenados dos madeirenses; que garanta um futuro promissor para os jovens, na sua própria terra; que impeça a queda da classe média para o patamar da pobreza; que fortaleça empresas familiares; que ajude os reformados; que reduza os impostos e, de uma forma geral, que reduza drasticamente o elevado custo de vida”.

“Existem três áreas fundamentais pelas quais um governo de feição reformista deverá orientar a sua atuação: mais habitação, melhor gestão da Saúde e implementação de todas as ferramentas de regulação para baixar o custo de vida”.

Élvio sousa afirmou que o JPP está preparado para governar, de forma honesta e incluindo todos os madeirenses.

As 10 medidas fundamentais no programa do JPP:

1. Construção urgente de casas e apartamentos a baixos custos. “Temos de estar prontos para executar um plano que faça mais de 500 casas por ano.

2. Reduzir as listas de espera na saúde e garantir medicamentos a tempo e horas.

3. Baixar impostos e o preço do gás.

4. Trazer de volta o FERRY de passageiros e mercadorias alternativa.

5. Reduzir a composição do governo e a despesa publica, sem despedir ou sanear funcionários.

6. Acautelar subsidio de insularidade a todos os trabalhadores no público e no privado.

7. Pagar um valor justo aos agricultores.

8. Aumentar 150 euros nas reformas dos idosos

9. Garantir um plano de obras públicas de relevância e interesse para a Região

10. Resolver as altas problemáticas através de uma rede de pequenas unidades de cuidados continuados, a partir de escolas ou edifícios públicos desativados.