No arranque dos trabalhos no plenário madeirense, na manhã desta quarta-feira, coube a Élvio Sousa abrir as hostilidades, nomeadamente para chamar a atenção de atitudes que considera menos correta, embora com críticas implícitas à governação.

Primeiramente, o líder parlamentar do JPP recuperou a “semana atípica, de excesso e atitudes menos corretas, que não foram condenadas em tempo útil”, para depois exaltar que é alvo de troça de cada vez que fala na botija de gás.

“O elevado custo de vida dos madeirenses, tem motivado a troça, algum gozo dos deputados intervenientes nesta casa”, falando diretamente para a bancada social-democrata mas arrastando também para o tema o deputado Victor Freitas do PS, com quem terá tido uma “troca de palavras”, igualmente na semana passada.

“Sabemos que a Região tem um custo de vida considerável, mais alto que no Continente, que tem regulado alguma coisa, mas no gás continua cinco euros mais caro que nos Açores”, insistiu, com críticas associadas ao “gozo” com que alguns deputados encaram o tema.Nas contas de Élvio Sousa, “em 2024, os madeirenses pagaram mais 4 milhões de euros do que os açorianos”.