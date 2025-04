Élia Ribeiro avança para as Sociedades de Desenvolvimento da Madeira. A escolha do secretário Pedro Rodrigues é dada como certa por fonte governamental, conforme apurou o JM.

A antiga diretora regional do Património, que esteve nos últimos meses na Informática, é o nome indicado para a presidência da administração das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira.

Como vogal, vai indicado o nome de Elias Gouveia, que já passou pela Câmara do Funchal antes do Instituto de Habitação da Madeira. Agora chega a vogal das Sociedades, um cargo que já existia, mas foi deixado vago no tempo de Nivalda Gonçalves.

Da administração anterior, transita Fátima Carvalho, que se mantém como vogal nas Sociedades de Desenvolvimento.