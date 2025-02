Eleições: PSD considera ETAR de Machico “bom exemplo do desenvolvimento sustentável”

A candidatura do PSD visitou, hoje, a nova Estação Elevatória de Águas Residuais de Machico, que considera um “bom exemplo de desenvolvimento sustentável”.

“Esta obra é de grande importância na área do saneamento básico, com grande impacto no bem-estar dos cidadãos da Região, contribuindo também para a melhoria significativa da qualidade das águas balneares”, disse Cláudia Gomes.

Durante a visita, foi destacada a necessidade desta infraestrutura, tendo em conta o crescimento populacional da freguesia e os investimentos no setor do saneamento.

“A infraestrutura que acabamos de visitar foi necessária, atendendo a que a anterior estação elevatória se encontrava já subdimensionada, face ao crescimento populacional, mas também fruto dos investimentos realizados pela ARM no setor do saneamento”, acrescenta a candidata num comunicado alusivo a esta iniciativa partidária.

Claudia Gomes reforçou o compromisso do Governo Regional com a saúde pública e sustentabilidade, garantindo que “este projeto representa um compromisso firme do Governo Regional com a saúde pública, preservação dos nossos recursos hídricos e proteção do meio ambiente e bem-estar da nossa comunidade, garantindo que as águas residuais sejam tratadas antes de serem devolvidas ao meio ambiente.’’

O investimento desta obra insere-se nas políticas ambientais regionais.