Paulo Cafôfo, líder e cabeça-de-lista do PS Madeira às eleições regionais, defendeu hoje que a Engenharia assumirá um papel importante no desenvolvimento de projetos que o PS assume como estratégicos.

A candidatura socialista esteve esta tarde reunida com a delegação regional da Ordem dos Engenheiros, entidade que representa uma classe considerada, pelo cabeça-de-lista, “importante para o desenvolvimento e para o futuro da Região”.

A mobilidade é uma das áreas nas quais Paulo Cafôfo diz haver ainda muitos investimentos a realizar, apontando como exemplo o prolongamento da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta.

De acordo com um comunicado alusivo a esta reunião, o presidente dos socialistas madeirenses defende também a necessidade de olhar também para a zona Este, até ao Caniço, defendendo a aposta “num outro tipo de mobilidade mais amigo do ambiente, indo ao encontro das orientações do Pacto Ecológico Europeu e aproveitando os financiamentos que existem para este efeito”.

Outra área na qual a Engenharia continuará a ter um papel determinante, adianta a mesma fonte, é a da habitação, que, segundo Paulo Cafôfo, “será prioritária para um Governo do PS”.

O compromisso do partido, adianta, passa por aumentar a habitação pública, com programas como o ‘Primeira Chave’, que possibilitará a aquisição de casa própria.

A par disso, o cabeça de lista do PS às eleições legislativas regionais do próximo dia 23 adiantou que há outras áreas da engenharia para as quais será preciso olhar cada vez mais no futuro, nomeadamente no que diz respeito aos investimentos na energia e na engenharia tecnológica e digital, importantes para a diversificação económica da Região.

“A engenharia terá de ser olhada por um Governo Regional como estratégica”, reforça Cafôfo, para quem é importante salvaguardar no no futuro, erros como os cometidos no passado. Neste contexto, dá como exemplo, a marina do Lugar de Baixo.