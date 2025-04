Eleições: CDU assume defesa na valorização do serviço público de televisão e rádio

A candidatura da CDU às próximas eleições para a Assembleia da República, encabeçada por Herlanda Amado, esteve, durante a tarde de hoje, junto às instalações da RTP-Madeira, para defender o serviço público de televisão e rádio.

“Importa garantir a regulação democrática dos média, pelo combate ao desemprego, aos baixos salários e à precariedade laboral nos órgãos de comunicação social e pela dignificação dos serviços públicos de comunicação social (Rádio, Televisão e Agência LUSA) e dos seus trabalhadores”, declara a cabeça de lista da CDU, citada em comunicado alusivo a esta ação de pré-campanha.

A candidata enfatiza esta necessidade perante uma “acentuada e significativa manipulação e degradação da informação, dos direitos profissionais e laborais dos trabalhadores do sector, e das tentativas de procurar descaracterizar o serviço público de rádio e televisão, nos planos informativo ou cultural”.

A CDU acusa os grupos económico-mediáticos de destruírem “os direitos dos jornalistas e demais trabalhadores – mais exploração, baixos salários, trabalho não pago e intensivo, precariedade, desregulação de horários, desemprego – e tentam dividir e silenciar os trabalhadores”.

“Recentemente, os trabalhadores da RTP/Madeira conseguiram uma importantíssima vitória, uma vez que muitos dos trabalhadores da RTP passaram a ser trabalhadores de pleno direito e integrados no quadro permanente desta empresa, e esta vitória deu forças e ânimo a tantos outros trabalhadores. Com esta vitória destes trabalhadores torna-se necessário reforçar o compromisso, que é um compromisso de sempre da CDU, de prosseguir a luta pelos direitos de milhares de outros trabalhadores que nesta Região estão precários no trabalho e na vida”, declara Herlanda Amado.