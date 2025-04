Eleições: Bruno Sousa destaca compromisso da AD com o novo Hospital

A obra do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira esteve hoje no centro da ação de pré-campanha da candidatura da AD - Coligação PSD/CDS.

Neste contexto, o candidato Bruno Sousa destacou o compromisso da AD para com esta obra e apelou à importância da Região continuar a ter, na República, um Governo comprometido em relação à Madeira e às suas prioridades.

A propósito do financiamento, disse que “em 2023, nas propostas para o Orçamento do Estado de 2024, o PS detinha a maioria absoluta na República e inviabilizou uma proposta subscrita pelos deputados do PSD que pedia a assunção - clarificação – desse financiamento, ou seja, o mesmo PS, já em 2023, tinha inviabilizado uma proposta justa, vinda da Madeira, com a anuência dos seus eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira”.

“Com este novo Governo, da Aliança Democrática, nós tivemos e temos outro compromisso para com a Região”, assegura em comunicado, lembrando que “foi precisamente o Governo da AD que aprovou a proposta do PSD ao último Orçamento do Estado, de financiamento à obra do novo Hospital, num apoio que será atualizado nos seus custos em função da inflação”.

A propósito da vinda de Luís Montenegro à Região, na semana passada, o candidato diz que o ainda primeiro-ministro “esteve cá a reafirmar o seu compromisso relativamente a esta obra e a assumir este compromisso com a Região e com toda a população”, de modo a viabilizar um hospital.

“É fundamental termos esta colaboração e esta abertura por parte de um Governo nacional para que efetivamente as prioridades da nossa Região sejam assumidas e possamos, assim, ir ao encontro daquilo que a nossa população mais precisa, nomeadamente em termos de Saúde que, com esta Infraestrutura, ganhará melhores condições, um investimento importante para o presente, mas, sobretudo, para as gerações futuras”, rematou.