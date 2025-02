Eleições: BE regista queixas da população do Porto Moniz em relação ao incêndios

O Bloco de Esquerda (BE) esteve em contacto com a população do concelho do Porto Moniz, para ouvir as suas preocupações e queixas.

Em comunicado alusivo a esta iniciativa, o BE destaca o tema da prevenção e do combate a incêndios como uma das preocupações da população local.

“A falta gritante de investimento na aquisição de meios modernos e eficazes no combate aos incêndios, bem como a falta de condições de trabalho para os homens e mulheres que abraçam a profissão de Bombeiro” é uma das conclusões da visita.

O Bloco entende que “a legislação que regula esta actividade carece de melhorias que estejam de acordo com a responsabilidade e o perigo que estes trabalhadores e trabalhadoras estão sujeitos, permanentemente, e que colocam as suas vidas em risco”.

“O Governo Regional ao atribuir salários mínimos, ou pouco mais, e ao não promover carreiras profissionais, nivela por baixo a actividade de Bombeiro”, afirma o BE.

Em relação ao chamam “a ideia peregrina de asfaltar a Estrada das Ginjas, em plena área protegida da Laurissilva”, os bloquistas assegura que esta questão continua a gerar contestação das pessoas.

“Quer a população, quer as diversas associações ambientalistas, condenam a atitude arrogante e prepotente do Presidente do Governo Regional”, considera o BE, acrescentando que é “opinião generalizada: que faz falta cuidar da natureza e protegê-la dos incêndios; que faz falta o investimento público em mais meios materiais e humanos; que faz falta valorizar a profissão de Bombeiro e faz muita falta auscultar as populações e respeitar as suas vontades”.

O BE deixou à população a garantia de que poderá contar com o partido “para promover o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia, para o benefício das suas gentes, das suas vidas e do ambiente que as rodeia”.