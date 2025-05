É um retrato de quase todas as Assembleias de votos instaladas na Escola do Carmo, no Caniço.

Sem qualquer incidente até ao momento, a procura pelo voto é menor segundo a maioria dos presidentes das mesas de voto com quem falou o JM.

Talvez mais para o fim do dia possa aumentar, mas a sensação é que a participação dos eleitores é menor, possivelmente “por estarem fartos de tantas eleições” adiantam.