Eleições: “A causa animal não se resume a bandeira eleitoralista” defende cabeça de lista da CDU

Sílvia Vasconcelos, candidata da CDU às eleições legislativas regionais, abordou hoje diversos aspetos sobre os animais e a causa animal, numa iniciativa realizada pelo partido.

“A CDU não faz dos animais, e da causa animal, uma mera bandeira eleitoralista. Esta, é uma preocupação que nos é identitária na matriz política regional, pela iniciativa que tivemos. Movemo-nos pelo bem-estar dos animais, numa perspetiva moral e ética, mas também, indissociavelmente, pela saúde e pela segurança públicas na Região, numa perspetiva global de One Health. Queremos uma só saúde para a RAM, que englobe pessoas , animais e ambiente”, defendeu a candidata, veterinária de profissão, com doutoramento nesta área.

Segundo disse, a CDU defende “a urgência” de “um Fundo de Compensação e Apoio à Causa Animal na Região Autónoma da Madeira para dar resposta ao tratamento veterinário de animais com tutores com dificuldades sociais, dado que o mesmo numa clínica particular é oneroso e por isso interdito a uma grande faixa da sociedade”.

“Milhares de animais sofrem e acabam por morrer face a esta limitação, de doenças banais e de ferimentos banais, colocando-nos perante um problema de ética face ao direito à vida inalienável a qualquer ser. Este Fundo seria uma forma de controlo eficaz das zoonoses e de promoção de uma maior acessibilidade à saúde dos animais de companhia e garantia de saúde pública”, explicou a candidata.

Sílvia Vasconcelos disse também que o partido se compromete “a apresentar um Projecto de Resolução para a urgente cooperação entre os Municípios e o Governo Regional no lançamento de campanhas de esterilização de animais abandonados e errantes na Região Autónoma da Madeira”, que não se verifica na plenitude.

Outro projeto nesta área, pelo qual a CDU pretende se debater, se regressar ao parlamento regional, intitula-se ‘Os animais na escola: para o desenvolvimento da cidadania nas crianças e jovens’, que, segundo disse, é uma ideia que foi “desvalorizada em comissão” pelo atual Secretário Regional da Educação.