Em resultado do sorteio realizado na manhã desta terça-feira, em sede do Juízo Cível do Funchal, será a CDU a surgir no topo do boletim de voto, para as eleições legislativas regionais da Madeira do próximo dia 23 de março.

O sorteio feito no site da Comissão Nacional de Eleições determinou a seguinte ordem:

CDU

PSD

Livre

JPP

Nova Direita

PAN

Força Madeira

PS

IL

PPM

BE

Chega

ADN

CDS-PP